Márciusban Csongrádon jártunk egy autós találkozón. Ott fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne valami hasonlót szervezni Fábiánsebestyénen is, hiszen itt még nem volt ilyen rendezvény. Mivel én nem autós, hanem motoros vagyok, így jött az ötlet, hogy autós-motoros találkozó legyen

– mondta Andula Tibor.

Veres Richárd hozzátette, nem volt egyszerű a szervezés, a különféle engedélyek beszerzése, de megérte az előzetes munka, mert sokan érkeztek szombaton Fábiánra, még kora délután is folyamatosan jöttek a járművek. Kis- és nagy motorok, sportmotorok, chopperek sorakoztak a sportpálya melletti füves területen. Az autók között is nagy volt a szórás, az újaktól a már majdnem veteránokig sokféle korosztályt képviseltek, akárcsak a gazdáik. A legifjabb autós nem lehetett több 3 évesnél, Balázs verdája is ott parkolt a nagyok között.