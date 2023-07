New Orleansban, a világ legnagyobb űrorvostani konferenciáján ismertettem az egyik űrsebészeti kutatásunkat. Erre a konferenciára nagyon nehéz absztraktot elfogadtatni a nagy túljelentkezés és a magas szakmai követelmények miatt, ezért is volt nagy megtiszteltetés, hogy elismerték munkánkat. Több nemzetközi, amerikai űrorvostani és űrsebészeti díjazásban is az esélyes döntősök között voltam idén, így jövőre még nagyobb izgalommal várom majd az eredményhirdetést

- hallottuk Babócs Dórától.

A Szegedi Tudományegyetem sebész rezidense nemzetközi kutatócsoportjával azt vizsgálta, hogy egy hosszútávú űrutazás során, például egy Mars misszión, milyen sebészeti kórképek és problémák fordulhatnak elő. Mit kell tudnia egy képzett űrsebésznek, milyen újításokra van szükség ahhoz, hogy biztonságosabbá váljon a mélyűri utazást.

2023 októberében az International Astronautical Federation által 74. alkalommal megrendezendő International Astronautical Congress (IAC) rendezvényen további 5 űrsebészeti kutatási munkát mutat majd be.

Nem először beszélt erről a kutatásáról a szegedi tehetség. Budapesten a Semmelweis International Vascular Symposium-on is ismertette munkájuk másik lényeges részét: a hosszútávú űrutazás érsebészeti vonatkozásait, az endovaszkuláris és robot asszisztált sebészet nyújtotta lehetséges megoldásokat az űrhajó fedélzetén.

Nagyon izgatott voltam, mivel az űrhöz fűződő kutatásainkat ezúttal egy „földi” sebészeti konferencián is bemutathattam

- mondta Babócs Dóra.

Kutatási témájának köszönhetően Amerikából is felfigyeltek rá, és az Aerospace Medical Association (AsMA) Annual Meeting konferencia egyik zsűritagja társszerzőnek kérte fel egy készülő Elsevier kiadású űrorvostani tankönyv egyik fejezetébe, űrsebészet témakörben.

Dóra amellett, hogy a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika rezidense, az angliai The Open University egyetem hallgatója is, ahol asztronómia és bolygótudományok szakon asztrofizikát is tanul, hogy ne „csak” az emberi testről tudjon mindent, hanem az űrben őt körülvevő környezetről is. Emellett innovatív táplálkozási és űregészségügyi szakember képzést végez az UniSpacenél. Disszertációját a hosszútávú űrutazás sürgős érsebészeti megoldásairól írja, amelyben mentorai, a Mayo Clinic érsebészeti osztályának szaktekintélye és az SZTE repülőorvostani intézet orvosai segítik.

A közelmúltban fejezte be az ESA (European Space Agency) képzését, amelyet évente rendeznek meg és amelyre az egész világról mindössze 25 orvost választanak be. Itt többek között arról is tanult, hogy pontosan hogyan történik az asztronauták űrsétára való felkészítése, hallott a kozmikus sugárzás veszélyeiről és ESA űrhajósokkal beszélhetett eddigi tapasztalataikról.

Az ifjú tehetség két nagy űrkutatással foglalkozó világszervezet európai és magyarországi képviselőjeként járul hozzá a vezetőség munkájához és segíti a lokális és a nemzetközi közösséget. Az AMSRO (Aerospace Medicine Student and Resident Organization) európai képviselője. Ez az egyik legnagyobb szervezet repülő- és űrorvoslás területén, amely fórumot biztosít a különböző szakterületek képviselőinek tapasztalataik megosztására. Tagjai nemzetközi ügynökségek számára nyújtanak szakmai támogatást többek között a repülés- és űrorvosi szabványok, az idősödő pilóták és a repülés fiziológiai stresszhatásai terén.

A Space Generation Advisory Council magyarországi képviselőjeként is arra törekszik, hogy az űrkutatással foglalkozó közösségért tegyen. A szervezet neve magyarul: Űrgenerációs Tanácsadó Tanács, az Egyesült Nemzetek Űralkalmazási Programját támogatja. Célja, hogy a hallgatók és fiatal űrszakemberek véleményét megismertesse az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az űriparral és más szervezetekkel.

A szegedi kutatónő célja, hogy a fiatalok körében is népszerűsítse az űrtudományokat. A budapesti Design Terminál programjában űrkutatáshoz kapcsolódó startupokat mentorált szakértőként. A közelmúltban a Karolina Gimnázium rendezvényén beszélt arról a gyerekeknek, hogy merjenek nagyot álmodni, hiszen övék a jövő. Júliusban pedig a Magyar Asztronautikai Társaság, középiskolásoknak szóló dabasi űrtáborába hívták előadónak.

A közelmúltban felkérést kapott a University of Texas, Health Science Center kórházból, hogy sebészeti karrierjét ott folytassa. Döntésében az is szerepet játszott, hogy az intézmény számos kutatási projektet folytat a NASA-val.