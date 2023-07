Sokan beszélnek analóg hangzásról és hasonlókról, de én ezekben nem hiszek. Számomra a hanglemez arról szól, hogy birtoklok egy művészeti alkotást. Kezembe vehetem, mélyebb kötődés alakul ki; a vadászattal járó munka és öröm megtapasztalása; másképpen válogatom ki a hallgatnivalót, ha ott van előttem a gyűjtemény. És ugye van egy kultúrtörténeti élmény minden egyes alkalommal, amikor előveszek egy bakelitet, de akkor is, ha egy 1990-es évekből származó CD-t. Fizikai és virtuális az igazi különbség– 2014-ben döntöttem el, hogy többet nem töltök le mp3-ban zenéket, nem grabbelem be abba a formátumba. Többek között abból lett elegem, hogy a munkám a monitor elé köt, elég sokat dolgozom, az emberi kapcsolatokat is ott ápoljuk, ne kelljen már bekapcsolnom egy hétvégén a gépet ahhoz, hogy hallgathassak egy kis zenét, és ne kelljen már mappák között mászkálnom. Nálam a fizikai és virtuális az igazi különbség, nem az analóg és digitális