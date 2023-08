Élvezik a mai trendek szabadságát, a bővebb szabásvonalak kényelmét. Fontos, hogy sokféle szemponttal megismerkedjenek a gyerekek. Éppen ezért sokat beszélgetnek a tervezésről, a fenntarthatósági szempontokról, a tömegtermelés árnyoldalairól, a divat előnyeiről és negatív oldaláról. A saját maguknak készített holmik mellett kipróbálták azt is, amikor egymásnak terveznek ruhát, megismerve társuk személyiségjegyeit, igényeit, ízlését. Hiszen egy divattervező elsősorban másoknak készíti el a vágyott ruhákat.

Georgina és Anna szerint bár a szünetekben zsibong a csapat, a lányok mind igazi művészlelkek; többnyire csöndesen, elmélyülten alkotnak, figyelnek a tábor vezetőire, egymásra. Az első napon már tervezőfüzettel, filcekkel felszerelkezve érkeztek. Érdeklődésük tehát nem a tábor idejére szól, foglalkoztatja őket a divat és annak minden eleme. A Makóról érkező Tóth Lívia rögtön el is meséli milyen minták és színek varázsolják el, most éppen a világos lila a kedvence. Jövőjét már most divattervezőként vagy modellként képzeli el a 9 éves, a ruhákért egészen kicsi kora óta rajongó lány.

Rengei Georgina és Halpern Anna jól kiegészítik egymást táborvezetőként és tervezőként is: munkájuk meghatározója a tradíció és a játékosság, ezt a szemléletet szeretnék átadni a héten a gyerekeknek.