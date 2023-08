Aztán csak jót írjon

– mondta a búcsúzáskor arcomat megsimítva a 81 éves Erzsike néni. Kijelentettem, rosszat nem is tudnék. A pusztaszeri Turi Béláné Somodi Erzsébet, mint már megírtuk, augusztus 19-én díszpolgári címet vehetett át a helyi ünnepségen Máté Gábor polgármestertől, mert férjével tisztességben felnevelt 13 gyereket. Lehet az is segítette ebben, hogy ők is heten voltak testvérek.

Turi Béláné Somodi Erzsébet a díszpolgári oklevéllel és éremmel. Fotó: Imre Péter

Az otthon

Az egykori otthonban – ahová Erzsike néni a jószágok miatt mindennap kikerekezik a pusztaszeri házból – találkoztunk, több macska és két eb fogadott, Józsi és Kutya. Itt éltek a nagyszülők is, az egész nagy család.

Hogyan tudtam felnevelni ennyi gyereket? Mert jók voltak, nem volt velük különösebb gond

– jelentette ki. Ehhez csatlakozott Máté Gábor polgármester, aki a tizenháromból hetet tanított az iskolában. Edit, a hatodik csemete, aki jelen volt a beszélgetésnél, csendesen és félmosollyal annyit tett hozzá: „nem mindegyikünk szeretett tanulni”.

A gyerekek

A 7 fiú és a 6 lány a következő sorrendben látta meg a napvilágot: Béla, Zsuzsa, Tibor, Erzsi, Anna, Edit, Gábor, Zoli, Györgyi, Gyuri, Zsolti, Nóra és Karcsi. Közülük csak öten élnek másutt, Béla Tömörkényen egy Pusztaszerhez közeli tanyán, Erzsébet külföldön, Nóra és Zsuzsa Csanyteleken, Gábor Ópusztaszeren, a többiek a szülőfalujukban.

Itthon többet dolgoztam, mint akik munkahelyre jártak. Sok jószágot tartottunk, azokkal is akadt tennivaló, azokat is én láttam el, de mindent megoldottam, mindig mindenre volt időm

– emlékezett Turi Béláné Erzsike. Szép nagy a család: rajta kívül 3 testvére él még, és a 13 gyerekhez – a legidősebb 1964 karácsonyának 2. napján, a legfiatalabb 1985. január 13-án született – még jön 19 unoka és 8 dédunoka.

Az ünnepség

A díszpolgári cím átvétele után a templomban készült családi fotó. Fotó: Szabó Zsófia

Nem sejtettem semmit. Sőt, Nórikát megszidtam, miért vasal a Karcsinak fehér inget egy sima bulizáshoz – ezt mondogatták –, majd kipakolta a ruháimat, hogy nekem is válasszon. Mérges lettem, mondtam, tudom milyen ruháim vannak, majd felveszek egyet. Mérgelődve indultam a templomba, még azt is közöltem, nincs kedvem kimozdulni. Zsuzsa azzal érvelt, hogy jöjjek csak, kenyérszeletelés is lesz, legalábbis annak értettem a kenyérszentelést. A templomban a polgármester soroltra a gyerekek nevét, születési idejét, a negyediknél „esett le”, itt biztos valami jó történik majd. Sikerült teljesen titokban tartaniuk. Nagyon nagy és kellemes meglepetés volt, mindenkinek köszönöm

– mondta a település 12. díszpolgára. Neki pedig a falu.