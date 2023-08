7-8 éves lehettem, amikor először kipróbáltam. Édesapám biztatott, aki már régóta íjászkodik, mostanában edzői tanácsaival is segít

– mondta a most 14 esztendős Kiss Henrietta az általa művelt nem mindennapi sportágról, amelyben korosztálya harmadik legjobbja lett a nemrégiben megrendezett Európa-bajnokság női mezőnyében. Ez a sportág az úgynevezett 3D íjászat; a hagyományos íjászattól az különbözteti meg, hogy a versenyzőnek nem céltáblára, hanem életnagyságú, teljesen élethű állatfigurára kell lőnie úgy, hogy a szabad természetben végigjár egy kijelölt útvonalat és közben veszi azt célba meghatározott távolságról.

Nem mindegy, hogy a gumiállat melyik testrészét találjuk el. A szívre leadott találat a legértékesebb

– mondta.

Henrietta eleinte hobbiból íjászkodott, később azonban szenvedélyévé vált ez az időtöltés. Mint elmondta, felszerelését a fővárosban szerezte be egy ilyen sportszereket forgalmazó üzletben. Most egy negyven fontos csigás íja van, amely amúgy 2 kilós. Könnyű, de versenyenként összesen 28-szor kell céloznia és lőnie, a végefelé tehát már nem könnyű a lőszerszámot megtartani. Pláne, hogy a pálya 6-8 kilométer hosszú, amelyet 4-5 óra alatt lehet bejárni. Hogy mennyit tud edzeni, az változó. Előfordult, hogy a felszerelését a nyári lovastáborba is elvitte, hogy a szünetekben tudjon gyakorolni. Amúgy napi legalább egy órát foglalkozik a sportággal. Egy vásárhelyi egyesület igazolt tagja, de leginkább otthon edz – szerencse, hogy nagy az udvar.

Fotó: Németh Csaba

Az íjászatot a legtöbben inkább férfias sportágként könyvelik el. Henrietta azt mondta, valóban kevés lány űzi, figyelemre méltó azonban, hogy a női mezőny versenyeredményei nem igazán szoktak különbözni a férfiakétól. Az erdélyi Gyulafehérváron megrendezett többnapos Európa-bajnokságról pedig azt mesélte, azt az ottani vár környékén, illetve az utolsó napon magában a várban rendezték meg. Mintegy 20 nemzet 400 versenyzője vett részt rajta – érdekes módon nem csak európaiak.

Sajnos voltak nehéz pillanataim, de a végére összeszedtem magam, így lett meg a harmadik hely

– tette hozzá.

Az íjászkodó diáklány hamarosan megkezdi a kilencedik évfolyamot a makói József Attila Gimnáziumban, méghozzá biológia szakon. Állatorvos szeretne lenni.

Élő állatra természetesen sohasem lőnék

– jegyezte meg.