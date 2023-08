Nagyon családias volt a hangulat, jó csapattal dolgozhattam együtt és teret kaptam arra, hogy a saját személyiségemet, követőimet is bevonjam a videóimba. Ez a feladat egyébként a napom nagy részét ki is töltötte, hiszen amikor éppen nem videókat forgattunk, akkor is ott voltam a rendezvényen: beszélgettem a fesztiválozókkal, fotózkodtunk. Nekem ez fontos volt, hogy ne csak letudjam a feladatot, hanem valóban jelen legyek. És élveztem is, ez a nyárnak egy nagyon jó pillanata volt.