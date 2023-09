Azt már megszokhattuk, hogy az égre pillantva általában valami különleges égi jelenségnek, valamilyen érdekes formájú felhőnek lehetünk szemtanúi. Sokszor a hatalmas kékségen látottakon is hosszasan merengünk, azonban azon, amit a vízben láttunk Gémes Sándor fotós kollégámmal, azóta is gondolkozunk és tanácskozunk. Természetesen a látottak kapcsán megkérdezünk egy szakembert is, de előtte mindenképp szerettük volna megmutatni olvasóinknak ezt az igen furcsa jelenséget.

Amikor a nap tükröződik a vízben, vagy egy kerek, fényes pontot látunk a vízen, vagy egy hosszabb, szintén fényes sávot tekinthetünk meg. Attól függ melyik napszakban nézünk a vízre. Mi a délutáni órákban, négy óra körül jártunk a Gumis-tónál, hogy a szombati lapszámunkban megjelent anyagot elkészítsük a Keramitokról, ekkor lettünk figyelmesek arra, hogy eltűnt a nap jelentős része, körülbelül csak a negyedét látni egy igen markáns sárga peremmel. A fotós kollégám szerint lehet nem is a nap volt, hiszen ha az lett volna, akkor a perem is kiégett volna, és nem húzna maga után ilyen érdekes csóvát.

Lehet, hogy ez egy vízalatti ufót láttunk? Viccet félretéve, több kérdés is felvetődött bennünk a látottak kapcsán, amelyekre szakértővel keresünk majd választ.