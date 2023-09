Az következő Délmagyar Podcastban Kis Gáborral, olimpiai bajnok vízilabdázóval beszélgetünk arról, hogy hogyan szerette meg ezt a sportot. Felidézi azt a pillanatot is, amikor megtudja, hogy olimpiai bajnok lett és további emblematikus élethelyzeteket is elmesél. Azt sem rejti véka alá, hogy az általa igazgatott szentesi utánpótlásnak fejlődnie kell és persze ő mindent meg is tesz ezért.