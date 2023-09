„***Ez a lehetőség olyan, mint az esküvői CSÓK!! Nem halálos bűn az elmulasztása, de komolyan senkinek nem jutna eszébe kihagyni!!!*** Ön se hagyja ki!! Legyen az öné Hódmezővásárhely legromantikusabb és legvarázslatosabb palotája! Eladásra kínáljuk Hódmezővásárhely Újváros részén fekvő családi házat! A ház óriási nappalival, három hálószobával, egy étkezővel, egy konyával, egy fürdőszobával, valamint egy páncélteremmel rendelkezik. Minden helyiség teljes felújításon esett át! A felújítás során visszaállították az épület eredeti korabeli stílusát. A fürdő, valamint a páncélszoba gyönyörű eredeti márvány burkolatot kapott, a szobákat pedig parkettával burkolták. A helyiégek falain megtalálhatóak az eredeti stukkó borítások, valamint a mennyezeten korhű csillárok biztosítják a helyiségek megvilágítását. A belső nyílászárók is eredeti fa mintázatot kaptak. A ház villamoshálózata is teljesen fel lett újítva. A fűtésről és a melegvíz ellátásról egy gázkazán gondoskodik, továbbá bizonyos helyiségekben gázkonvektoros fűtés van. Az épület alatt egy 200m2 alapterületű száraz pince található, mely a házból is megközelíthető, továbbá garázsként is funkcionál, amit az udvar felöl egy széles garázskapun keresztül közelíthetünk meg. Az épülethez tartozik még egy hatalmas udvar, ahol egy szökőkút is helyet kapott. Pár percnyi sétára van vasútállomás, a TRAM-TRAN végállomása, buszmegálló, bevásárlóközpontok, patika, benzinkút, illetve önkiszolgáló autómosó. [...]”

