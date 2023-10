A média és világháló által sugallt tökéletesség hajszolása, az állandó megfelelési kényszer sokunkban irreális önbizalomhiányt kreál, egyre többen válnak szkeptikussá saját pozitív külső-belső tulajdonságaikat illetően. Mi segíthet egészséges önértékelésünk kialakításában?

1. Félelmeink legyőzése

Hihetetlenül büszkék leszünk önmagunkra, ha a komfortzónánkból kilépve vagy az eddigi határainkat kitolva megteszünk valamit, amitől eddig tartottunk.

Akár klausztrofóbiánk legyőzése a cél, és végre felülünk egy repülőre, vagy konfliktuskerülő magatartásunkat korrigáljuk azzal, hogy végre tudatosan beleállunk egy vitás helyzetbe önmagunk mellett kiállva – rendszeresen tegyünk lépéseket komfortzónánk tágítása és félelmeink legyőzése érdekében.

2. Különleges vagy

Minden ember individuális lény, és rendelkezik csak rá jellemző, különleges ismertetőjegyekkel, adottságokkal.

Készítsünk listát arról, miben térünk el az átlagtól, és idézzük fel, a múltban hány alkalommal segítették az érvényesülésünket ezek a ritka tulajdonságok, készségek.

Legyünk büszkék az egyediségünkre, ne akarjuk önmagunkat másokhoz hasonlítani.

3. Ép testben ép lélek

Rendkívül fontos, hogy lehetőségeinkhez mérten ápoljuk testünket, igyekezzünk külső megjelenésünket összhangba hozni a belső világunkkal. Legyünk merészek, és alakítsuk ki egyedi személyiségünkhöz illő stílusunkat. A mozgás is elengedhetetlen eleme a harmonikus kisugárzásnak, kényeztessük és építsük testünket-lelkünket egy nekünk tetsző sport vagy mozgásforma gyakorlásával.

4. Megfelelő közeg

Pozitív énképünket nagymértékben képes rombolni egy olyan közegben való folyamatos jelenlét, melyben kívülállónak érezzük magunkat. Ha úgy látjuk, baráti vagy ismeretségi körünk nem önazonos irányba húz minket, netán folyamatos megfelelési kényszerrel küzdünk, akkor a közeg negatív irányba befolyásolhatja önértékelésünk építésére irányuló kísérleteinket. Keressük azok társaságát, akik valódi értékrendünkhöz hasonló minőséget képviselnek, és ennek megfelelően is viszonyulnak hozzánk.

5. Állandó önfejlesztés

Nincs is annál jobb önbizalom-növelő, mint ha saját személyes fejlődésünk a külvilág számára is látható formában bontakozik ki. Folyamatosan csiszoljuk elménket és bővítsük tudásanyagunkat, hasznos ismereteinket igyekezzünk másokkal is megosztani – fejlődésünk nemcsak önmagunkat, hanem a környezetünkben lévők életét is építeni fogja.

Segítsünk azoknak, akik (még) nem rendelkeznek a megoldásokhoz szükséges eszközökkel vagy bármilyen más téren rászorulnak a tapasztalatainkra.