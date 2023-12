Miről is szólhatna a következő hét programjainak többsége, mint a karácsonyról és a jótékonyságról? Indulnak az adventi rendezvények, természetesen tehát ezek – és nyilvánvalóan a Mikulás-várás – állnak mostani podcast-ünk középpontjában. De aki még korainak tartja, hogy ünneplőbe öltöztesse a szívét, annak is van ajánlat: lesz vasútmodell kiállítás, könyvbörze és több önfejlesztő program is. Hallgassák meg, miket ajánl két újságíró kollégánk, Timár Kriszta és Arany T. János a következő napokra.