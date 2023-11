Adminisztrátori feladatok

Az adminisztrátori munkák jellemzően széleskörű felelőségekkel járnak, bár a pontos feladatok cégenként az eltérő tevékenységi körből adódóan mutathatnak különbségeket. Vannak ugyanakkor bizonyos teendők, amelyek valamennyi esetben szerepelnek a feladatlistában. Ilyen például a dokumentációk kezelése. Az adminisztrátor ugyanis jellemzően felelős a dokumentumok, iratok, elektronikus fájlok rendezéséért, archiválásáért és könnyen hozzáférhetővé tételéért.

Fontos feladata továbbá a beérkező telefonok és e-mailek kezelése is. Ezek kollégáktól, partnerektől, ügyfelektől és érdeklődőktől egyaránt érkezhetnek, tehát az adminisztrátornak széles körben kell kapcsolatokat tartania. Alapvető részét képezi mindemellett a munkakörének az adatbevitel és adatkezelés is, amelynek során adatokat rögzít az adatbázisokban vagy szoftverekben, továbbá biztosítja az adatok pontosságát és teljességét.

Felelőssége az irodaellátás is, beleértve többek között az irodaszerek beszerzését, az eszközök karbantartását, valamint olykor az iroda tisztán tartását is. Végezetül pedig elmondható az is, hogy egy adminisztrátor rengeteg ad-hoc jellegű teendőt is ellát, legyen szó akár a projektek támogatásáról, a beérkező ügyfelek fogadásáról vagy társosztályokkal való együttműködésről.

Adminisztrációs állások Szekszárdon és környékén

Miként arra a bevezetőben is utaltunk, mostanában viszonylag gyakran lehetett találkozni Szekszárd és környéke vonatkozásában adminisztrátori állásokkal. Ezt támasztja alá a SzekszardAllas.hu kínálata is, ahol nemrégiben egy nonprofit gazdasági és egy mezőgazdasági cég is keresett adminisztrációs pozíció betöltésére munkavállalókat.

Előbbi, vagyis a gazdasági cég által hirdetett lehetőség esetében a feladatokat olyan tevékenységek jelentették, mint például a biztosítási dokumentációk és pénzügyi bizonylatok rendezése, az adatszolgáltatásban és jelentések elkészítésében történő közreműködés, a nyilvántartások vezetésének segítése, továbbá a könyveléssel való kapcsolattartás. A mezőgazdasági vállalatnál pedig a fő fókusz a számlázáson, kapcsolattartáson és adatszolgáltatáson volt.

Az adminisztrátori állások mellett pedig ügyintézői és különböző szakmai asszisztensi pozíciók is elő szoktak fordulni a SzekszardAllas.hu kínálatában, amelyek feladatköre sokszor meglehetősen nagy hasonlóságot mutat az adminisztrátorokéval. Álláskereséskor tehát érdemes ezen munkalehetőségeket is számításba venni.

Elvárások az adminisztrációs munkák kapcsán

Az adminisztrátori pozíciókhoz jellemzően legalább érettségi szükséges. A tapasztalatok tekintetében gyakran eltérőek az elvárások, hisz míg egyes cégek pályakezdőket is előszeretettel foglalkoztatnak, addig mások megkövetelik az adminisztratív munkakörökben szerzett jártasságot. Általános elvárás továbbá az MS Office programok magabiztos ismerete,

illetve olykor a B kategóriás jogosítvány megléte is. Utóbbit az olyan feladatok indokolják, mint például a postai ügyintézés vagy a kapcsolattartói tevékenységek. Mindezek mellett pedig a személy tulajdonságok kapcsán a pontosság, a precizitás, a teherbírás és a monotóniatűrés bír kiemelt fontossággal.