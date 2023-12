Etikett a svédasztalnál A svédasztalt illem szerint az óramutató járásával megegyező irányban járjuk körbe egy kiinduló pontról, amelyet az ott tornyosuló tányérokról lehet felismerni. Mindenből csak keveset szabad a tányérra tenni, a tányérról lefolyó felhalmozott ételkupac illetlenségnek számít. Éttermekben minden fogáshoz más-más tányér jár, amelyeket elég az asztalon hagyni. Ne essenek abba a hibába, hogy mindenféle fogásokat összekevernek, hideget meleggel, halat hússal, mivel egy jó svédasztalos étkezésnél is megvan az ételek sorrendje. Mint Bittó Árpád mondta, amikor 2011 körül elkezdte a svédasztalos étkeztetést, azt a vendégeknek is tanulni kellett. Kezdetben előfordultak púposra szedett tányérok, amiken jól megfért egymás mellett a pörkölt, a rántott hús és a krémes is.