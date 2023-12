Új támogatási formát alakítottak ki a Vásárhelyi Kosársulinál. A mintegy 300 gyerekkel foglalkozó kosárlabda sportegyesületet az idei alapító okirat módosítását követően már pártoló tagnak is beléphetnek a vállalkozások. Elsőként a Bodrogi Bau Kft. lépett be az egyesületbe, ezzel is segítve a jelenleg nehéz anyagi körülmények között működő sportszervezetet.