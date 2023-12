Ahogy sorra nyílnak a városokban a jégkorcsolyapályák a közelgő adventi időszakra, úgy végzi egyre több gyerek is az ügyeleten. A korcsolyabalesetek általában sosem szándékosak, ám nagyon csúnyán is tudnak végződni. Az esések és ütközések közben szerzett horzsolások, végtagtörések, repedések és zúzódások meglepő módon a kisebb bajok közé tartoznak, viszont ha valamelyik testrészt éri a korcsolya borotvapenge éles éle, sokkal nagyobb baleset is történhet!

Egy hét alatt két gyerek is ügyeletre került egy pályáról

Biatorbágyon nem túl jól indult az idei korcsolyaszezon, hiába imádják a gyerekek ezt a téli sportot. A helyi anyukák Facebook-csoportjába kikerült egy felhívás, amiben egy posztoló arra biztatja szülőtársait, hogy tanítsák meg gyereküket a helyes viselkedésre a korcsolyapályán, mert őket már az első nap utolérte egy baleset.

Most értünk haza a János kórházi ügyeletből egy ütközés miatt. Múlt évben is történt figyelmetlenség miatt komolyabb baleset és ma, a nyitónapon már ügyeletre kellett vinnem a gyerekem, mert nekiment egy kisebb fiú. Beszélgessetek kérlek gyermekeitekkel a helyes pályahasználatról, kori viselkedéskultúráról, megelőzve a sérüléseket és a hosszas ügyeletben töltött órákat

– írta az anyuka.

A gyerek viszonylag könnyen megúszta, csak a térde rándult meg. Nem ő volt az egyetlen biatorbágyi gyermek, aki a jégpálya nyitását követően azonnal balesetet szenvedett.

Az én lányom is elesett, jól megütötte magát. Őt is elsodorta egy nála jóval kisebb fiú! Szülei hol?

- kérdezte egy másik szülő.

Elkerülhetőek a balesetek

A probléma, a jégpályán szerzett balesetek elkerülése valóban csak egyetlen módon küszöbölhető ki: ha a szülők minél többet beszélgetnek a korcsolyázó gyermekekkel arról, hogyan kell használni a pályát, és hogyan illik viselkedni, hogy elkerülhetőek legyenek a balesetek. Érdemes mindig elolvasni a házirendet (minden jégpályán kifüggesztik általában), betartani a menetirányt (mindenki csak egy irányba korcsolyázzon), odafigyelni egymásra és semmiképpen sem a jégen rendetlenkedni. Szerencsére sok helyen vannak jégpálya felügyelők is, akik odafigyelnek a korcsolyázókra és nem megfelelő viselkedés esetén leküldik őket, hogy ne történjen baleset.

Levágott ujjpercek is előfordulhatnak

Akadnak a töréseknél és zúzódásoknál jóval ijesztőbb történetek is, nem is kevés. A korcsolya éle borotva éles, ezért egy-egy esésnél megvan annak a veszélye, hogy maga a sporteszköz fog sérülést okozni. Mindössze pár hete történt, hogy egy angol jéghokijátékos, Adam Johnson ütközés után elesett, egy korcsolyapenge pedig elvágta a nyakát. Nem ő volt az első sportoló, akivel ilyen drámai baleset történt: 2015-ben egy újpesti hokis légiós, Devon Krogh járt így, miután egy eleső játékos felcsapódó korcsolyája vágta meg a nyakát, de szerencsére túlélte a sérülést. Ekkora bajra vélhetően nem számíthatnak azok a szülők, akiknek jégpályára megy a gyereke, de az ujjakra mindenképpen érdemes vigyázni. Bár első olvasásra nehezen hihető, számos olyan jégpályás baleset van, ami a gyerek ujját bánja. Általában a felső ujjpercek sérülnek, amikor egy egy ütközés vagy elesés során egy arra korcsolyázó pengéje esetleg átmegy az elesett végtagján.

Egyik osztálytársam elesett a koripályán és levágta a korcsolya éle a mutató ujja háromnegyedét és a középső ujjáról letépte a körmöt

– szól az egyik rémtörténet. Éppen ezért érdemes a korcsolyázóknak kesztyűt is viselnie, de akár nyakvédő használata sem árthat, megelőzve a legdrámaibb lehetőséget is.

