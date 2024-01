Vidám hangulatban, nagy létszámban ünnepelték Balogh Sándorné Terike néni 103. születésnapját Szentes Város Gondozási Központjának II. számú idősek klubjában. A Nagyörvény utcai klubba immár 14 éve nagyon szeret bejárni a szépkorú ünnepelt, ahol rengeteg barátra lelt, és ahol őt is szeretik és tisztelik. A jóval fiatalabbak is megirigyelhetik emlékezőtehetségét, sőt a napi közéleti témákban is tájékozott. Példaértékű az akaratereje, derűje és nyitottsága is – mondták róla.

Fotó: Darók József

Valójában már tavaly december 20-án betöltötte a 103. életévét, azonban a köszöntést el kellett napolni Terike néni betegsége miatt. Január 11-én végre sor kerülhetett az ünneplésre, a néni kivirulva várta a nagy napot, amikor az intézményben Szabó Zoltán Ferenc polgármester is köszöntötte a város második legidősebb lakóját.

Terike néni tősgyökeres szentesi, azon belül berki lakos. Két lánya és egy fia született, idősebb lánya is már 80 éves, vele élnek együtt, továbbá 6 unokája és 12 dédunokája alkotja a családot. Férjével, akit 2000-ben veszített el, egész életükben földműveléssel foglalkoztak. Terike néni a kemény munka után legszívesebben kézimunkázással pihente ki magát, ebből még kiállítása is volt.

Az idősklubban rendezett bensőséges ünnepségen a Vadrózsa Énekegyüttes kedvenc nótájával, valamint egy szentesi népdalcsokorral kedveskedett neki, a klubtársak versekkel készültek. Családi körben is felköszöntik, de ez a közösségi ünneplés is legalább olyan fontos számára. Megtudhattuk, kedvenc szavajárása az „életbe”, ezt úgy tudja mondani, ahogy senki más.