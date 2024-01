Az őszi és téli hónapok beköszöntével egyre többen fáznak meg. Mindez betudható annak, hogy az időjárás nyirkosabbra, hidegebbre fordul. A korán beköszöntő esték miatt kevesebb időt töltünk a szabadban, a nyáron bevitt vitaminforrások is elkezdenek kiürülni a szervezetünkből. Vannak azonban olyan emberek, akik kevésbé fogékonyak a betegségekre – írja a Sokszínű vidék.

Az erős immunrendszert nem lehetetlen elérni, csak egy kis odafigyelés kell az egészségünkre, és ezzel erősíthetjük belső ellenállórendszerünket. A régi időkben nagyszüleink fele ennyit sem jártak orvoshoz, és patikákba, mégis egészségesek voltak, ami többek között köszönhető megannyi szuper praktikájuknak is. Volt néhány jó bevált módszerük természetes immunerősítésre is, írta honlapján a Magyarországom.

Természetes immunerősítés erőspaprikával

Erőspaprika nélkül egy étel sem az igazi, ezt minden magyar tudja. A magyar konyha egyik elengedhetetlen kelléke, de nagyszüleink nemcsak az ízélmény miatt használták olyan nagy szeretettel, hanem bizony pozitív hatása miatt is. Mi magyarok mindenhez paprikát eszünk, ez különböztet meg igazán minket másoktól, de nem is olyan rossz dolog ez, hiszen bizonyított egészségügyi hatásai vannak.

Kutatások igazolják, hogy akik 20 éven át havonta legalább egy friss vagy szárított csilipaprikát megettek, 13 százalékkal csökkentették a korai elhalálozás veszélyét. Ez valószínűleg a csilipaprikában lévő tápanyagoknak, illetve gyulladáscsökkentő hatásának köszönhető. Erős antibakteriális hatása mellett fejfájásra és ízületi gyulladásra is nagyon jó.

A kapszaicinnek köszönhetően az erős paprika enyhíti az ízületi gyulladás kellemetlen tüneteit, illetve segít a fájdalomcsillapításban is. Gazdag A-, B-, C- és E-vitaminban. Az orrjáratokat is gyorsan kipucolja, ezért nátha ellen igazi csodaszer.

ILLUSZTRÁCIÓ: Czinege Melinda

Természetes immunerősítés fokhagymával

Ezt a fűszernövényt már közel ötezer éve ismerik és használják az emberek. Manapság már fele annyira sem népszerű ez a csodaszer, mint régen nagyszüleink idejében szinte minden étkezés szerves része volt, de mára méltatlanul alig használjuk, pedig számtalan jótékony hatása van, ami például megfázás esetében is nagy segítség. A népi gyógyászatban közkedvelten alkalmazták, nagyon sokféleképpen, sok mindenre.

A fokhagyma rendszeres fogyasztása jót tesz a koleszterinszintnek, kordában tartja a vérnyomást, valamint a vércukorszintet is. Igen erős vértisztító, baktérium- és vírusölő hatással rendelkezik. Az emésztési problémák ellen is hatékonyan bevethető orvosság. A gyulladásos betegségek esetén is kiváló.

ILLUSZTRÁCIÓ: Török János

Természetes immunerősítés vöröshagymával

A vöröshagyma főleg a téli időszakban volt nagy kedvenc, amikor is szinte minden nap ették valamilyen formában nagyszüleink ezt a csodaszert, ha mással nem zsíroskenyérrel, de teát is sokszor készítettek belőle.

1 fej vöröshagyma fedezi a napi C-vitamin szükségletünk 20 százalékát. Megtalálható benne a A-, B6-, C- és E-vitamin, folsav, nátrium, kálium, vas és más ásványi anyagok, illetve sok rost. Kiválóan alkalmas az érelmeszesedés megelőzésére, a szívroham rizikójának csökkentésére. Nyersen fogyasztva kedvezően hat a koleszterinszintre.