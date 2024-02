A rendezvényt a kosárlabda- és futballszövetség is segíti azzal, hogy hivatásos bírókat biztosít. A sportversenyek lebonyolításában ugyanakkor a csonkás diákok is aktívan részt vesznek: ők készítik a videó- és fotófelvételeket az eseményekről, de az adminisztrációt is ők végzik. Sőt, minden rendezvény végén ők azok, akik ottmaradnak pakolni és előkészíteni a tornatermeket a következő nap sporteseményeire. Mindezek mellett pedig a kupa idején folyamatos a tanítás is az iskolában.

A szaktanárokon múlik, hogy órát tartanak vagy elengedik az osztályokat szurkolni

– mesélte az igazgató.

Szerdán röplabdaversenyeket rendeztek 8 iskola diákjai között. A program egy igazi különlegességgel indult: a Magyar Parasport Napjához kötődve az iskola testnevelői meghívták a szegedi ülőröplabda csapat képviselőit a programra. Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány kuratóriumi tagszóvivője röviden összefoglalta, hogyan indultak a parasportok. Mint mesélte, a világháború után a sérült katonák számára találták ezt ki, hogy sikert és életcélt adjanak nekik. Ezt követően pedig a diákok ki is próbálhatták, milyen a röplabda parasport változata. Az ülőröplabdázással Pap Szabolccsal az egyik csapatban tudtak ismerkedni, mielőtt az éles összecsapások megkezdődhetek volna.