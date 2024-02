Csodás tavaszi, napsütéses idő volt múlt vasárnap, ezért a balástyai esemény után átugrottam Csongrádra, majd Szentesre. A Kurca belvárosi, Erzsébet térhez közeli hídja mellett telepedtem le az egyik padra napozni. Azzal is kezdhettem volna az előbb, hogy igazi szerelmeseknek való időjárás volt, de ez már csak a kellemes ejtőzés után, akkor jutott eszembe, amikor felfedeztem a lakatfát. Hiába, a mondás rám is igaz: az újszülöttnek minden vicc új, ugyanis 2021 szeptemberében „ültették”. Termésként lógnak, csüngnek rajta a lakatok, és hivatalosan a családok lakatfája Medgyesi István kovácsmester nagyszerű alkotása.

Fotó: Imre Péter

A hűségről, kitartásról tanúskodó lakatfalak nagyon népszerűek, reneszánszukat élik, nyugodtan állíthatjuk, minden kisebb és nagyobb városban megtalálhatók. Szegeden a belvárosi hídhoz is elzarándokolhatnak a fiúk-lányok, de az egyik szórakozóhely előtt – a szentesi előzményeként – 2007-ben telepítettek lakatfát, tavaly májustól Baján, a Sugó-parton is ilyen várja a párokat, illetve Hódmezővásárhelyen, a tabáni városrészben 2021-ben avattak ilyen „növényt”. A vármegyében maradva, a teljesség igénye nélkül, Dorozsmán, Algyőn és Kisteleken is van lakatos hely. A soha ki nem száradó, el nem pusztuló lakatfák kétszeresen is hirdetik az el nem múló, az örök szerelmet.