Kertes János 85 éves. A legendás motorcsónakos és elismert villamossági szakember barátja, Szabó László vendéglátóhelyén ünnepelte születésnapját, amelyre 151 embert hívott meg, és 149 igent mondott a szíves invitálására. Többen nem is fértek volna be... A család, a barátok, a sporttársak, a különböző borrendek tagjai, vezetői, valamint egykori általános és középiskolás cimborák megtöltötték a Sziki Vigadót.

Mielőtt a hangulatról mesélnénk – akik ismerik Jánost, azoknak nem sok újdonsággal szolgálhatunk majd... –, említsük meg az eredményeit.

Nyert két világbajnokságot, volt Európa-bajnokságon 3., tizennégyszeres magyar és többszörös szerb bajnok, de vi­­lágkupán is felállt a dobogó 2. fokára. 1964-ben az S250-es kategóriában 94,6 kilométeres sebességgel világrekordot állított fel, ezt megdöntötték, de az országos csúcs még mindig az övé, akárcsak 1969-ből az O1000-ben 132,2 „kilométerperórával”. Fia, Krisztián a nyomdokaiba lépve O500-ban még mindig magyar és osztrák csúcstartó 165,8 kilométeres sebességgel, ezt 1995-ben állította fel. És ne feledjük: két unokával is megajándékozta édesapját.