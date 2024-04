Egy kutatás kimutatta, hogy egyre kevesebbet olvasnak a magyar emberek. Az elmúlt 20 évben csaknem a felére esett vissza az aktív olvasók száma, ma már a felnőtt lakosság alig 13 százaléka olvas rendszeresen. Hogy mi ennek az oka, azt csak találgatni lehet, a vizuális ingerek és a gyorsan, könnyen fogyasztható tartalmak korában azonban talán nem is olyan nagy talány: a kényelem ennek a legfőbb oka. Hiszen a készen kapott információnál semmi sem jobb, a könyvek sztorijaiért pedig meg kell dolgoztatni szemünket, fantáziánkat is.

Pedig a könyv érték, ráadásul az egyre jobban látható összeggel is kifejezhető. Egy átlagos regény ára ma már nagyjából 5 ezer forint körül mozog, de a különleges, ritka kiadványok akár több tízezer forintért is gazdát cserélhetnek a piacon. Éppen ezért különösen szomorú azt látni, amikor régi könyvek gazdátlanul, elhagyatottan kallódnak, netán a kukában kötnek ki. Kollégánk a minap Kiskundorozsmán, egy garázsban fotózta le a képen látható, szomorú jelenséget: már a pókok is beszőtték az antiknak tűnő kiadványokat, gazdájuk olyannyira sem becsülte, hogy legalább bedobozolja azokat. Szomorú látlelet ez a könyvek helyzetéről és arról, hogy a lapokra írt történetek egyre inkább az elfeledett múlthoz, és nem a jelenhez tartoznak. Csak bízni tudunk benne a könyv világnapja alkalmából, hogy azért ez még mindig nem az általános jelenség és hogy a könyveknek nem csak letűnt múltja, de jövője is van még.