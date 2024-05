Ki korán kel, aranyat lel! – ezt a mondást sokszor hallhattuk már, és tudhatjuk, hogy nem csak a kincskeresőkre igaz. Az mondják a Pittsburghi Egyetem Orvosi Központjának egyik tanulmányában, hogy aki korán kel, az tovább marad egészségesebb, mint a lustálkodó társaik.

Magyarán, két csoportot különböztetünk meg. Vannak, akik nem szeretnek korán kelni, és vannak olyanok, akiknél ez már életforma. Én a környezetemben azt tapasztaltam, hogy általában az idősebb emberek kelnek korán, a fiatalok pedig lustálkodnak, ameddig csak lehet. Persze utóbbit csak a pihenőnapokra értem, mert akinek reggel 6-ra kell mennie dolgozni, annak hétköznap nincs választási lehetősége. Amúgy a pittsburghiek szerint a korai kelés nem csak a testi egészséget, de a szellemi képességeket is karban tartja. Vagyis a korán kelők okosabbak és fittebbek is a többieknél, ráadásul éppen ezért még a kedvük is jobb. Ráadásul még biztosan friss zöldséghez jutnak a piacon, meleg kenyérhez a pékségben, és friss tejhez a sarki kisboltban. És ami a legfontosabb, van idejük leállni beszélgetni egymással egy hajnali séta közben. Lehet, hogy érdemes lenne egyszer kipróbálni.