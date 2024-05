Bár még nem zárult le a jelentkezési határidő a Tündérszépek országos szépségversenyre, a regionális válogató maximális létszámának fele már betelt. A leggyorsabb nevezőket már elkezdtük bemutatni a delmagyar.hu oldalon: 23 hölgy fotói már felkerültek portálunkra és minden nap újabb lányt ismertetünk meg olvasóinkkal.

Ami a Csongrád-Csanád vármegyei jelölteket illetni, egy szegedi, két szentesi, két hódmezővásárhelyi, egy makói és egy ásotthalmi hölgy már biztosan ott van a mezőnyben. A mi szépségeink egyébként az első körben Bács-Kiskun és Békés vármegye jelentkezőivel versenyeznek egy mezőnyben. A legfiatalabb jelentkező 18, a legidősebb pedig 31 éves. Van köztük szőke, barna, vörös és fekete is, vagyis valóban nagyon színes a mezőny, mindenki megtalálhatja a számára legszebbet, akire szavazhat is.

A mezőny nézegetését azonban azoknak is ajánljuk, akik még bizonytalanok abban, hogy elinduljanak-e. Bár minél később töltik ki a nevezési lapot, annál nagyobb a kockázata annak, hogy betelik a létszám és lecsúsznak a lehetőségről, ugyanakkor így az esélyeket is fel lehet mérni az eddigi versenyzők értékeléseit figyelembe véve. Mi azt javasoljuk, aki még hezitál, mindenképpen próbálja ki magát ezen a versenyen, ami országos hírnevet és akár egy modellkarrier elindulását is jelentheti. A nevezéseket május 12-ig várjuk a tunderszepek.hu oldalon.

KÉPALÁ: Portálunkra minden nap egy új versenyző portfóliója kerül fel a régiós mezőnyből. Fotó: