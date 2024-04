Hölgyek, ki ne álmodozott volna arról kislány korában, hogy királynőként éli mindennapjait? Politikai szempontból hazánkban mindez kissé nehézkes lenne, ettől függetlenül nem lehetetlen, hogy valakit megkoronázzanak. Elég hozzá gyönyörűnek lenni és egy szépségverseny máris lehetőséget biztosít arra, hogy ez az álom valóra váljon.

A Tündérszépek országos szépségverseny a maga nemében azért különleges, mert még csak nagy bátorság sem kell az induláshoz, kezdők is bátran kipróbálhatják magukat ebben a világban. Az első fordulókban ugyanis fényképek alapján dől el a továbbjutás sorsa, vagyis nem kell sem szerepelni, sem nyilvánosan beszélni. Elég egy meggyőző portfólió és akár egyenes út vezethet a döntőbe, amely előtt a felkészítő táborban tapasztalt celebek – például Köllő Babett – segíti a szépségeket abban, hogy a lehető legjobb formájukat tudják majd mutatni a kifutón.

A versenyre még lehet jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon. Lapunk, a Délmagyarország mindenben támogatja a Csongrád-Csanád vármegyei jelentkezőket: fotóriportereink profi stúdióban ingyenesen elkészítik a képeket, amelyekkel el lehet kezdeni gyűjteni a szavazatokat. Lapunkban be is mutatjuk mindannyiukat, hogy minél többen lássák, milyen sok gyönyörű hölgy él nálunk, vagyis az ismertség útján is elindítjuk őket. Minden eszközt a kezébe adunk tehát a lányoknak, hogy sikeresek legyenek, csupán élni kell vele.

Ha tehát mindig is vágytál arra, hogy szépségkirálynő legyél, itt a lehetőség. Jelentkezz a tunderszepek.hu oldalon és legyél te, akire nem csak a vármegye, de az egész ország büszke lesz.