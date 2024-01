Kis híján tragédia törtét tavaly karácsonykor Szegeden. Két gyermek és édesanyjuk egy fiatal nőnek köszönheti az életét.

December 26-án éjjel az alattunk lakó 7 éves Lizike szaladt fel hozzánk, és addig csöngetett, amíg fel nem ébredtem, és nem nyitottam ajtót. Azt mondta, hogy hatalmas a füst a lakásban, de az anyját és a kistestvérét nem tudta felébreszteni, ezért kért tőlünk segítséget

– mondta az aznap estéről Lévai Sarolta.

A fiatal nő azonnal látta, hogy baj van. Megnyugtatta a kislányt, és egy törülközőt tekert az arcára, majd beszaladt a lakásba, ami ekkor már tele volt füsttel. Megkereste az ájultan fekvő édesanyát, és meggyőződött róla, hogy még lélegzik. Majd a konyhába ment, ahol lekapcsolta a gázt a füstölgő edény alatt. Ezután azonnal ablakokat nyitott, mert már látni sem lehetett a füsttől, és a gyerekszobából kihozta az ott alvó kétéves kisgyereket, akinek a saját törölközőjét tette az arcára.

Ezek után a párommal és egy rendőrrel hoztuk ki az anyát a házból, és így senkinek sem esett baja az ijedtségen kívül

– mondta Lévai Sarolta.

Az életmentő nő elmondta, hogy gyakorlatilag ösztönösen cselekedett, de nagyon megviselték az események. Ami akkor, december 26-án történt, azt a mai napig nem tudta teljesen feldolgozni.

Saroltának egyébként kiderült, hogy van tűzoltó múltja is. A Vajdaságban járt általános iskolába, ahol az egyik osztályfőnöki óra vendége a Vajdasági Tűzoltószövetség akkori elnöke volt. Ez annyira megtetszett neki és még néhány lánynak, hogy hétévesen egy csapatot alapítottak, és elkezdtek ismerkedni a tűzoltók munkájával.

Természetesen először játékos formában tanultak, és csak kisebb rendezvényeken vonultak fel, de utána már egy kicsit komolyabbra fordult a dolog, és versenyekre is jártak. Ezeken már komoly feladatokat kaptak, vízsugárral kellett célba találniuk, vagy éppen tűzoltókészüléket kellett nekik összeszerelni.

Sarolta mindezt nyolc évig csinálta, és tavaly karácsonykor kiderült, hogy a nyolc év három életet is megmentett. Érdekes, hogy a fiatal nő, akinek egyébként két kisgyereke is van, nem gondolt arra, hogy valaha is tűzoltó lesz.

Azt is elmondta, hogy már egész kiskorában a vérében volt a segítségnyújtás. A nyolc év után kaptak egy bizonyítványt is, és most Sarolta célja, hogy – ha lehet – ezt honosíthassa, hiszen az általános iskolai éveket a Vajdaságban töltötte, és így ez a papír Magyarországon semmire sem jogosítja fel. A sikeres mentés után pedig még ellátogattak a szegedi tűzoltólaktanyába, ahol azokkal a tűzoltókkal találkoztak, akik akkor éjjel voltak szolgálatban. Ez a találkozás pedig enyhített a gyerekek és a felnőttek traumáin is.