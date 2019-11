A szentesi Domonkos Katalin két fogyatékos gyereket nevel

A szentesi Domonkos Katalin két fogyatékos lányt nevel, a 11 éves Hannát és a 13 éves Zsanettet. A fiatalabb nem tud beszélni, autista, 24 órás felügyeletet igényel, édesanyja dolgozni sem tud elmenni, 144 ezer forintból élnek hárman.

– Egyedül maradtam a lányokkal. Az édesapjuk évekkel ezelőtt elhagyott minket, ahogy ő fogalmazott azért, mert nem tudja feldolgozni, elviselni hogy fogyatékosok a lányok. Azóta nem hallottunk felőle, gyerektartást másfél éve nem fizet, annyit tudok róla, hogy Németországban dolgozik – mondta a 48 éves szentesi Domonkos Katalin.

Betegségek

A 11 éves Hannát pelenkázni kell, nem tud beszélni, autista, epilepsziás rohamai vannak, szívbeteg, pépeset eszik és a vásárhelyi Kozmutza Flóra iskolába jár képzésre, fejlesztő foglalkozásokra. Nővére, Zsanett Budapestre jár mozgásfejlesztésre – ottjártunkkor is a fővárosban tartózkodott –, mert egyensúlyzavarai vannak, alexiás (szóvakság), ami az olvasott szöveg megértésének zavara, szívbeteg, agysorvadásos, de beszélni tud. Őt a betegszállító fuvarozza, Hannát az édesanyja.

Dolgozni sem tud

– Nagyon nehéz. Párt sem találok, elhelyezkedni, dolgozni sem tudok, legfeljebb alkalmi munkát vállalhatok. Ezt dobta a gép… A gyerekek az elsők, a legfontosabbak számomra – közölte Katalin. Előző házasságában is két gyereke született, 26 és 28 évesek, és már egy 3 hónapos unokája is van. Hanna miatt tészták – azokat nagyon szereti, ottjártunkkor is az készült –, főzelékek, pépestíve zöldségek és gyümölcsök szerepelnek az étlapon, de a gyógyteák is fogynak. Rendszeres jövedelmük az 54 ezer forintos családi pótlék és a 90 ezres gyermekgondozási díj – ennyiből élnek.

Szomorú karácsony

– Korábban Felgyőn laktunk, de miután a férjem elhagyott minket, nem tudtam fenntartani a házat, és 2013-ban bementem Szentesre az anyaotthonba, ahol a maximális ideig, 2 évig voltam a lányokkal. Onnan kikerülve albérletbe költöztünk, majd kiutalták ezt az Apponyi téri önkormányzati szociális bérlakást – sorolta Domonkos Katalin. Mikor a karácsonyról, karácsonyokról kérdeztem, elcsukló hangon mondta: – Tavaly december 23-án hunyt el az édesanyám, ez hatással volt az akkori ünnepre. És ez idén is így lesz…

Elárulta, Zsanett régen vágyik egy háromkerekű biciklire – klasszikus kerékpárt egyensúlyzavara miatt nem használhat –, de nem tudják megvenni, 100 ezer forint. És Katalinnak is jól jönne egy bringa: amit legutóbb használtan vett, ellopták. A televízió pedig azon a napon ment tönkre – Hannának is volt benne szerepe… –, mikor náluk jártunk.

Szeretet

– Imádom őket! Nem cserélném el őket két egészségesre. Elmondhatatlan mennyi szeretetet kapok tőlük. Ha rossz a kedvem, Hanna odabújik hozzám, bohóckodik, érzi, anyát meg kell vigasztalni, fel kell vidítani. Nem nagyravágyók, nem mondják, követelik, hogy ez kell, azt vedd meg, kevéssel is beérik. Nekem a gyógyulásuk lenne az igazi ajándék, de azt senki nem adhatja meg. A szeretet pedig megvan – mesélt magukról Katalin, közben többször megpuszilta Hanna lábfejét.