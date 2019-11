Délmagyar díszíti a Téltündért Bordányban

Az Ősztündér után elkészült a Téltündér is Bordányban, ami a napokban költözött a faluház elé.

Az Ősztündér után el­készült a Téltündér is Bordányban, ami a faluház elé költözött.

– Mivel volt Ősztündérünk, ezért arra gondoltunk, készüljön Téltündér is újrahasznosított alapanyagok felhasználásával. Ebből nem nehéz kikövetkeztetni, hogy lesz majd tavaszi és nyári tündérünk is – mondta a bábu alkotója, Kálmán Kamilla.

A korábbi alkotás feltűnő je­­lenség volt: négy kéve kukoricaszár volt a szoknyája, a fejdíszét pedig egy őszi sétának köszönheti, amikor Kamilla a kisfiával egy nádhoz hasonló növényt gyűjtött. A Téltündér első ránézésre né­­mileg visszafogottabb, ruhája ez alkalommal az évszakhoz illő fenyőágakból készült.

– Most is közösségi összefogással valósult meg az alkotás, szerencsére ez az összefogás a bordányiakra amúgy is jellemző – mondta Kamilla, aki a segítők közül Masír Máriát emelte ki, aki papírfonással foglalkozik, és a Téltündér szoknyáján lévő díszítéseket újságpapírból, Délmagyarországból készítette.

– Ezen most többet dolgoztunk, tiszta seb a karom a tűlevelektől – mutatta Kamilla. A Tél­­tündér az ünnepek végéig, jövő év elejéig marad a faluház előtt.

Kamilla elárulta, Londonból rendeltek LED-es megvilágítású, medúza formájú lu­­fit, ami sajnos nem érkezett meg időben, de reméli, hogy legkésőbb a negyedik adventi vasárnapra megérkezik a küldemény Bordányba, hogy teljes pompájában tündököljön majd esténként a Téltündérük.