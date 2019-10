A tartalomnak szavatossága van. Mutatjuk, hol és hogyan tudja átvenni elhagyott dolgait.

Hagytak el telefont, esernyőt, szemüveget, kabátot, de még fél pár cipőt is, sőt, volt olyan okostelefon, amivel a fülhallgató is ott maradt. Találtak még pénztárcát, kulcsokat és hátizsákokat is.

Nem csak elveszett tárgyaikat, de elvesztett dokumentumaikat is kikérhetik. Ha kíváncsi rá, hogy az Ön elvesztett személyije vagy valamilyen elhagyott papírja ott van-e, akkor látogasson el erre a weboldalra >>>.

Talált tárgyak kiadása

A kiadáshoz a tulajdonjog meghatározásához feltétlen szükséges. Ehhez meg kell adni:

– az elvesztés idejét, helyét,

– az elvesztett tárgy tulajdonságait, pl.: kinézetét (szín, méret, márkajelzés stb.).

Kétség esetén egyéb, kizárólag a tulajdonos által ismerhető, tudott azonosítók meghatározása is szükséges lehet.

A talált tárgyakat átvenni kizárólag személyesen, fenti címen (Szeged, Deák Ferenc utca 31.) lehetséges.

Ügyfélszolgálat nyitva tartás:

Hétfőtől – Péntekig: 7.45 – 17.00.

Kiadáshoz szükséges

Személyazonosságot igazoló okmány (pl. személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány együtt, útlevél stb.) bemutatása.

Akadályoztatás esetén a talált tárgyat a tulajdonos által kiállított írásbeli meghatalmazással rendelkező személy is átveheti. Kiskorú esetében annak gondviselője meghatalmazás nélkül veheti át a kiskorú iratait és egyéb elveszített tárgyait, a rokoni kapcsolat fennállásának igazolása mellett.