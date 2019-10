Nemcsak a fűtést, az áramot is megtermelik maguknak

Miután a fűtési rendszert gázról már geotermikusra cserélte tankertjében a makói Galamb-szakgimnázium, most az áramellátást korszerűsítik: a régi, levegőben vezetett kábeleket újak váltják fel, ráadásul a föld alatt, és napelemeket is rendszerbe állítanak – így a kis gazdaság hamarosan teljesen önellátóvá válik.

A Galamb József nevét viselő makói agrárgimnázium Rákosi út menti, külterületi tangazdaságának földjét most árkok szabdalják, csövek lógnak ki belőle. Ez annak a jele, hogy lassan befejeződik az oktatókert átállítása a megújuló energiák használatára.

Arról még a nyáron számoltunk be, hogy megkezdődött itt a fűtési rendszer korszerűsítése. A bruttó 24 millió forintos beruházásban időközben kiépült a termálvízrendszer, elkészült egy hő­központ, a konvektorokat pedig radiátorokra cserélték a tantermekben, műhelyekben. Ettől remélhető, hogy az ottani épületegyüttes – tantermek, műhelyek, fólia­sátrak, egyéb létesítmények – évi 2,5 milliós eddigi fűtési költsége a tizedére esik vissza.

Ezzel azonban még nincs vége a fejlesztésnek. Most az áramellátás van soron: a régi légkábeleket lecserélik, a vezetékeket a földbe helyezik, önálló csatlakozást létesítenek, és miután napelemeket is felszerelnek, egy visszatápláló egység is működik majd. Az új rendszernek nemcsak az lesz az előnye, hogy gyakorlatilag az áramért sem kell ezentúl fizetni, hanem az is, hogy egyúttal minden közművezeték közös szerelőaknába kerül, így a jövőbeni esetleges javítások sokkal egyszerűbbek lesznek. Ráadásként 7 millió forintból egy önálló víztisztító berendezést is üzembe helyeznek.

A végső cél az, hogy a tangazdaság energetikai szempontból önellátó legyen.

– Ezzel mintát is adunk a diákoknak, miként lehet egy gazdaság működését teljes egészében a megújuló energiaforrásokra alapozni – hangsúlyozta Horváth Zoltán intézményvezető.