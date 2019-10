Testvéróvodai megállapodás: erősödik a kapcsolat Sepsiszentgyörggyel

Testvéróvodai megállapodást írt alá egymással a Damjanich János utcai óvoda és a sepsiszentgyörgyi Árvácska Óvoda vezetősége. A kapcsolattól azt remélik, hogy a szakmai tapasztalatcserén túl a gyerekek és a szülők között is barátságok szövődnek.

Szentes és az erdélyi település két és fél éve lépett testvérvárosi kapcsolatra, azóta nem csak hivatalos szinten erősödik a két város közötti viszony: a Dr. Mátéffy Ferenc utcai tagóvoda tavaly májusban lett testvéróvodája a sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Óvodának. Ezt a mintát folytatta most a Damjanich utcai óvoda és a Árvácska óvoda kapcsolata is. Mint Ágostonné Szabó Tünde, az óvoda vezetőjétől megtudtuk, jó érzés számukra, hogy ők is hozzájárulnak a két város közötti kapcsolat elmélyítéséhez. Májusban két óvónőjük járt Sepsiszentgyörgyön, most pedig ők látják vendégül az Erdélyből érkező kollégáikat. – Ez a kapcsolat lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük a határon túli magyarok mindennapjait, szokásait, kultúráját, valamint az általuk használt pedagógiai módszereket. Azt szeretnénk, ha nem csak a óvodák, de a szülők és a gyerek között is erős kapcsolat alakuljon ki – hangsúlyozta Ágostonné Szabó Tünde.

Albert Andrea, az Árvácska óvoda vezetője a hivatalos dokumentumok aláírása előtt elmondta, örömmel jöttek Szentesre. Az iskolájuknak már van egy huszonöt éve működő kapcsolata egy kecskeméti intézménnyel, így látja annak minden előnyét. Kiemelte, amellett, hogy így kiszélesíthetik látókörüket és szakmai tapasztalataikat, életre szóló barátságok is kötődhetnek.

Szabó Zoltán, a város polgármestere hangsúlyozta, Szentes büszke testvérvárosi kapcsolataira, Kovács János pedig elmondta, már kialakulóban van egy következő erdélyi testvéródai szerződés létrehozása is.

KÉPALÁ: Szentes – Nem csak az intézmények, de a szülők és a gyerekek közötti kapcsolatok erősödésére is számítanak. Fotó: Majzik Attila