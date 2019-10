Tornával gyűjtöttek Levente műtétjére

Jótékonysági aerobik órát tartottak pénteken a Kisteleki Művelődési Házban. A mintegy félszáz résztvevő az SMA-s Levente gyógykezeléséhez járult hozzá.

Zente után újabb izomsorvadásban szenvedő gyerek műtétjére gyűjt az ország: ezúttal Leventének próbálják adományokból megszerezni azt a 700 millió forintot, amibe az a génterápia kerül, amelytől a kerekesszékes kisfiú esetleg megtanulhatna járni. Decemberben tölti be a 2. évét, addig lehet megkezdeni a kezelést, így az idő is sürgeti az enyingi családot, október 31-éig kellene összegyűjteni a pénzt.

Pénteken a kistelekiek is összefogtak Leventéért: nagyjából félszázan vettek részt azon a jótékonysági aerobik-órán, melynek bevételét az SMA-s kisfiúnak utalják el. – A rendezvény ingyenes, mindenki annyi pénzt dob be a gyűjtőedénybe, amennyit gondol – beszélt a programról Balázs Anikó edző, aki egy 60 perces, zsírégető, állóképesség-fejlesztő órával készült erre az alkalomra. A legtöbben gyakorlott aerobikozóként érkeztek – például Nagy Ferenc is. – Heti háromszor szoktam edzeni, most beiktattam ezt negyedikként. Jó érzés segíteni másoknak – mondta. Ugyanakkor találtuk olyan résztvevőt is, aki egyébként nem szokott tornázni. – Az adományozás miatt jöttem el. De lehet, hogy most kedvet kapok a mozgáshoz – mosolygott Andrea.

Az óra közös meditációval zárult, az összegyűjtött energiákat Levinek továbbították. Ahogyan a pénzt is, azt hétfőn utalják át a családnak.