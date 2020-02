ÚtOn: a hidegnek köszönhetően mindenki autóval indult ma munkába

Szerkesztőségünk udvaráról segítettek a bajba jutott villamosnak, de még nincs vége.

Délelőtti helyzetjelentés: Autóban ma reggel sincs hiány az utakon. Az Algyői út, illetve a Dorozsmai út egyre hosszabb kocsisorból állnak, elsősorban a befele tartó oldalon. A Rókusi, Makkosházi körúton is elég sok a jármű, csakúgy mint a Csongrádi, és a Kossuth Lajos sugárúton. Szabadkai út oda-vissza sűrű, és a Kálvária, illetve Petőfi sugárút eleje is be van lassulva. A forgalmasabb helyek már tele vannak, mint a Csillag tér a Dugonics tér, az Aradi vértanúk tere és a Boldogasszony sugárút. A Makai úton sokan tartanak befele, a Thököly, Bérkert utca, Temesvári körút, a Belvárosi hídra vezető utcák mind folyamatosan töltődnek járművekkel. Az utóbbi időkben rengeteg baleset történt, mára ugye esőt és szelet ígértek, figyeljenek a sebességre, a követési távolságra, egymásra, hogy ne történjen baj! – tudtuk meg az ÚtOn partnerétől, a Rádió Taxi Háromtól.