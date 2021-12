Némi terméstöbblet is keletkezett, ami exportra megy. Az őszi betakarítások során már nagyon érezhető volt az aszály hatása. Az egymillió hektáros kukoricaterületen 6 millió tonna termést értek el a gazdák, ami 2 millióval kevesebb egy átlagos évnél. Napraforgó 1,7 millió tonna termett, 26 tonna/hektáros átlaggal. A 63 ezer hektáros szójaterületről 164 ezer tonna termést takarítottak be, a területet és a mennyiséget is növelni szükséges.

Fotó: Kovács Erika