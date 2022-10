– Kisteleken egyeztettünk a közvilágításról, amelyen spórolni szeretnénk, és úgy tájékoztattak minket, hogy a megjelent nyolc település egy kapcsolási rendszerbe tartozik – közölte Makra József, Ópusztaszer polgármestere. Ópusztaszeren kívül, Kistelek, Pusztaszer, Baks, Csengele, Balástya, Dóc és Forráskút tartozik a kapcsolási rendszerbe. A megbeszélésen egyébként egységes álláspont nem alakult ki.

– Az óvoda, az általános iskola egyházi fenntartású, a bölcsőde az önkormányzaté, és az intézményeinket – még kísérleti, tesztjelleggel – a fúrt termálkútról fűtjük – folytatta a falu első embere. Ezen kívül úgy spórolnak, hogy a faluházat csak nagyon szükséges alkalmakkor használják, ha az iskolának vagy az idősek klubjának kell valamilyen rendezvényre. – De mindent a józan ész határain belül – tette hozzá.

Több mint hatszoros számla

– Napelemet, megújuló energiát alkalmazunk, ahol csak tudunk – kezdte a csengelei helyzet elemzését Tóth Tibor polgármester. – Viszont a konyha gőzüstjei gázról működnek. Már érezzük a rezsinövekedést, két hét korábbi számlája 103 ezer, most pedig 680 ezer forint – közölte. Hozzáfűzte, a napkollektoroknak hála viszont az iskolai kazánt tavaly is csak 1 hétre kapcsolták be. Az elavult fűtési rendszerrel rendelkező faluház nyitva tartását korlátozták, a közvilágítás egy részét szeretnék lekapcsolni, ezzel kapcsolatban zajlottak a már citált egyeztetések. Megjegyezte, abszurdnak tartja, hogy a nyolc települést egységesként, egyként kezelik.

A fejlesztésekből nem engednek

– Kemény időszak ez. Mi is kalkulálunk, számolunk, hogyan lenne jobb, hogy fájna kevésbé – kezdte beszámolóját Ujvári László, Balástya polgármestere. Arra kérte az intézményvezetőket, készítsenek intézkedési tervet, amelyeket a következő testületi ülésen tárgyalnak, míg a közvilágítás csökkentésénél elsődleges szempont a közbiztonság és az, hogy amiatt ne növekedjen a balesetveszély. A faluház, a tanoda és a könyvtár nyitva tartását, a sport és a szabadidős tevékenységek költségeit csökkentik, a művelődési házat bezárták, az ott dolgozó kollegina az önkormányzathoz került.

– Az alaptevékenységből, a fejlesztésekből nem engedünk, és nem bocsátunk le senkit – jelentette ki Ujvári László. Hozzátette, mindenkinek partnerséget ajánl, viszont cserébe türelmet, kitartást és szintén partnerséget kér.

Intézményeket költöztettek át

Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere is a szerdai kisteleki egyeztetéssel kezdte, közölve: egységes álláspontot azért nehéz kialakítani mert mások az érdekek, a lehetőségek. Pusztaszer azt képviselte, hogy este 10 órától hajnali 4-ig ne legyen világítás, Baks ezt azzal toldotta meg, hogy 10-ig és 4 után is csak a lámpatestek fele működjön. Elmondása szerint a már említetteken kívül ezt Kistelek, Dóc és Ópusztaszer támogatta.

– Farkas Sándor országgyűlési képviselőnek is jeleztük a problémát, kértük, segítsen, mert a közvilágítás a teljes önkormányzati áramköltség 90 százalékát teszi ki Pusztaszeren – árulta el a polgármester.

Másképpen is takarékoskodnak, a szociális szolgálat épületet bezárják, nem fűtik, a családvédelem a hivatalba, a felzárkóztató órák az iskolába költöznek, a rendezvények szünetelnek.

– Eddig is spórolósan üzemeltünk. Napelemek vannak intézményeinken és a három forgalmasabb utcát kivéve este minden második lámpatest világít, felesleges dolgokra nem költöttünk, így nehéz még szorítani a nadrágszíjon. De azért nem lehetetlen – közölte Máté Gábor.