Folyamatosan szolgálják ki az igényeket és növelik a termelési kapacitást az erdőgazdaságok – közölte csütörtökön Nagy István agrárminiszter. Felhívta a figyelmet arra is, hogy aki most igényli a fát a Tűzifaprogramban, az garantáltan a hatósági áron kapja majd azt meg. Jelezte, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az igénylők többsége már a következő évre vagy az azt követőre vásárol. Nagy István a lakosság türelmét kérte, hogy a rendelkezés céljával összhangban elsőként azokat szolgálhassák ki, akiknek a mostani fűtési szezon elején van szüksége a fára. A legrászorultabbakat pedig előre sorolják.

Fazekas József, a DALERD termelési vezérigazgató-helyettese arról tájékoztatta lapunkat csütörtökön, hogy új lendületet vett a tűzifa program. Rámutatott, a megyében keménylombos fafajokra bejelentett rendkívül nagy igény miatt az Agrárminisztérium rendelkezése alapján a Dunántúl erdőben gazdag vidékén dolgozó erdőgazdaságoktól faanyag átszállítás indul a Dél-Alföldre.

Lapunk pedig utánajárt annak, hogy mennyiért tud tüzelőt vásárolni jelenleg az, aki nem igényelt hatósági áras fát. Csongrádon az egyik tüzépen a tölgy-bükk-gyertyán vegyesen, konyhakészen felhasogatva 7000 forint köbméterenként, az akác keményfa szintén köbméterenként 8000 forintért kapható. Kalodást fát olyan drágán kapott volna az erdészettől a tüzép, hogy olyat nem is rendeltek.

Makón, a Batthyány utcai tüzéptelepen is érdeklődtünk. Mint megtudtuk, jelenleg nem tudnak tűzifával szolgálni, csak előjegyeztetni lehet, hasított tölgyet vagy akácot. A megrendelt mennyiség várhatóan egy hónap múlva, de inkább december elején érkezik majd meg, az árát is akkor mondják meg. Hasonló a helyzet a mindszenti tüzéptelepen is, ott május óta nincs tűzifa, és egyelőre nem is tudják, hogy lesz-e egyáltalán valamikor.

A megyeszékhelyen a két nagy barkácsáruházba tértünk be. Az egyikben kapni hasított kalodás tűzifát, ennek 119 ezer 990 forint 1 erdészeti köbmétere. A másikban kalodás fát nem találtunk, de kapható ott többféle brikett. Például a 9,5 kilós napraforgóhéj brikett 3 ezer forintba kerül, míg a 23 kilós lignit brikett 3 ezer 499 forint. A 3 kilós, raschel zsákban kapható keménylombos tűzifa 2 ezer 199 forint, míg a 20 köbdeciméter kandallófa csomagja 3 ezer forint.

A közösségi oldalon is megtekintettük a megyében élő magánszemélyek hirdetéseit. Eszerint Csanyteleken 35 ezer forintért árulja egy férfi a kalodás tűzifát, Öttömösön a 2 méteres akácból 1 mázsát 8 ezer 500 forintért lehet venni, míg Kisteleken a tavalyi kitermelésű, kalodás tölgy, bükk és akác konyhakészen 38 ezer forint.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra hívta fel a figyelmet, hogy különös körültekintést igényelnek a tűzifa hirdetések. Hangsúlyozták, a tűzifavásárlás nagy szakértelmet igényel, ezért ne a legolcsóbb ár alapján, hanem az eladó megbízhatósága, ismertsége, későbbi beazonosíthatósága alapján válasszunk, és ellenőrizzük az eladó EUTR azonosító számát, cégadatait is. A választáshoz megbízható segítség a Nébih Tűzifát Okosan! felülete, ahol számos regisztrált tűzifa kereskedő ajánlata elérhető.