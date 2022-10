A képviselő-testület ülésének fő témája szerdán ismét a rezsiválság volt. Farkas Éva Erzsébet polgármester napirend előtt beszámolt az eddig meghozott intézkedésekről. Elmondta többek között, hogy lekapcsolják a frekventált épületeknek díszkivilágítást adó mintegy 410 lámpatestet, idén nem lesz karácsonyi díszkivilágítás sem és tárgyalnak a szolgáltatóval a közvilágítás észszerűsítéséről is. Ahol lehetett, napelemeket szereltek fel, égőket cseréltek energiatakarékosra, szigeteltek és meglépték az egyéb lehetséges racionalizálásokat. Felfüggesztették a Korona, a Maros-parti Zöld Ház, a sportcsarnok, a múzeum működését a fűtési szezonra. A volt pénzügyi palotában a gázkazánt lezárták, de termállal tovább fűtenek, így az ottani civil szervezetek maradhatnak a helyükön. A Makó Arénára ugyancsak lakat került, de az utánpótlás-nevelés folytatását öltözőnek és irodának alkalmas konténerek használatával biztosítják. A jégpálya üzemeltetéséről még folynak az egyeztetések a Maros Télisport Egyesülettel. A polgármester megköszönte az intézmények, civil szervezetek együttműködését a nehéz szívvel meghozott döntések végrehajtásában.

Egy ilyet most is meg kellett hozni. Mivel az önkormányzatok számára nem csak a villamosenergia drágult meg, de a távhő is ötször többe kerül, mint korábban, a Hagymaház és a József Attila Könyvtár is bezár a hideg időszakban. Az előbbivel kapcsolatban Farkas Éva Erzsébet azt mondta, közösségi rendezvényeiket klubokban tartják meg, a mozifilmek vetítéseinek pedig még keresik a helyét. A könyvtárban a kölcsönzés ugyanúgy működik, mint a járvány idején, az ott dolgozók pedig az oktatási intézményekben kapnak lehetőséget könyvtár- és múzeumpedagógiai programok vezetésére.