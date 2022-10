– A minden előzmény nélküli döntés azonban számos fontos tényezőt figyelmen kívül hagy, sok zákányszéki lakosnak okozva ezzel kellemetlenséget. A megyében több települést is érintő fiókbezárásokkal kapcsolatban Mihálffy Béla országgyűlési képviselő személyesen egyeztetett a pénzintézet vezetőivel, kérve a döntés felülvizsgálatát, javasolva a kirendeltségek további nyitva tartását. Kérését azonban a Takarékbank „modernizációra” hivatkozva figyelmen kívül hagyta. A nagy múltú és mindenki által kedvelt kirendeltség fontos része a településnek és több ponton is kapcsolódik a falu hétköznapjaihoz. Egyfelől önkormányzatunk és községünk számlavezető pénzintézetéről van szó, de a bezárás elsősorban azoknak okoz problémát, akik banki ügyeiket személyesen intézik és nem járatosak az elektronikus bankolásban. Sokan vannak köztük időseink, külterületi lakosaink, akik számára egyébként is körülményes más településre utazni azért, hogy számlájukhoz hozzáférjenek. A döntést tényként közölték velem, amelyet tudomásul kell venni, mégis úgy érzem, itt is ki kell fejeznem a tiltakozásomat, hiszen a bezárásnak köszönhetően hátrányos helyzetbe kerül a település valamennyi lakója – írta a polgármester közösségi oldalán.

Fotós: TÖRÖK JÁNOS

Országszerte és megyénkben is több kistelepülés vezetését is arról értesítette korábban a Magyar Bankholding, hogy bezárják a helyi Takarékbank-fiókot, így az ott élőknek másik településre kell utazniuk, ha banki ügyeket intéznének vagy készpénzt vennének fel. Zákányszéken legalább a bankautomata marad, de hétfőtől a mórahalmi fiókba kell utazniuk a zákányszékieknek pénzügyeket intézni.