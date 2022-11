Idén is megkezdődött a karácsonyi ajándékrendelések időszaka és ezzel együtt a csomagforgalom növekedése a Magyar Postánál. A vállalat idén mintegy 140 új csomagautomatát telepített országszerte – közölte honlapján a társaság. Mint írták, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a műszaki fogyasztási cikkek esetében idén némi forgalommérséklődés várható, miközben nő a kereslet az energiatakarékos termékek iránt. A játék és a könyv azonban a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is slágertermék lesz. Hozzátették, arra számítanak, hogy idén is az év utolsó 6 hetében érkezhet a legtöbb csomag, a legnagyobb mennyiség pedig továbbra is a 49-50. héten várható. Figyelembe véve azt, hogy december 24-e szombatra esik, a Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a karácsonyra szánt küldemények feladását ne hagyják az utolsó napokra.