A Maurer Gép Kft. közel 15 éve működik Domaszéken. Gyümölcsfeldolgozó gépeket gyártanak, többek között mosó, préselő gépeket, pasztörizálókat, gyümölcslé töltőt és lekvárfőzőt. Termékeikkel mostanra közel 70 országban vannak jelen. Maurer Csaba tulajdonos elmondta, forgalmuk több mint 80 százaléka exportból származik, teljes bevételük 30 százalékát pedig az orosz piacnak köszönhetik. A mostanában elérhető pályázatoknak köszönhetően ugyanakkor egyre több hazai vállalkozás is tud gépparkot bővíteni, így a magyar cégek megrendelései is növekvő arányt mutatnak.

A cégvezető kiemelte: a Maurer Gép mostanra felzárkózott a nyugat-európai piachoz: ugyanazokkal a gépekkel dolgoznak, mint az ottani gyárak. Egy pályázatnak köszönhetően pedig most újabb jelentős fejlesztés kezdődhet. A domaszéki cég 150 millió forintot nyert, amelyhez ugyanennyi önerőt tesznek hozzá. Ebből egy 500 négyzetméteres raktárcsarnokot építenek, illetve vásárolnak egy síklézer- és egy csőlézergépet. Utóbbival maximum két cég rendelkezik a régióban. De telepítenek egy 50 kilowattos napelemrendszert is, egy csarnokszellőztető és klímarendszert, illetve a térkövezést és parkosítást is el tudják végezni a rendelkezésre álló összegből.

A projektindító sajtótájékoztatón jelen volt Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is, aki gratulált a cég sikeréhez, majd reményét fejezte ki, hogy a cég gépei a Homokhátság termelői közül is egyre többeknek tudnak majd segíteni abban, hogy gyümölcseiket helyben tudják feldolgozni, ezzel bővítve vállalkozásukat. Sziráki Krisztián, Domaszék polgármestere pedig ígéretet tett arra, hogy a település egyik legnagyobb vállalkozása számára minden támogatást megad ahhoz, hogy az infrastruktúra is követni tudja a modernizációt, ne ez legyen a gátja a további fejlődésnek.