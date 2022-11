Halevő madarak tizedelték a termést

A vízhiány további problémákat okozott. A sekély vizű tavak gyorsan felmelegednek. Az egyik tóból a másikba forgatták a vizet, próbálták szellőztetni a tavakat. A magas hőmérséklet miatt a jelentősen felmelegedett vízben a halak étvágya ingadozott. A víz mozgatásának energiaköltsége jelentős volt. Ha ez még nem lett volna elég, a sekély víz miatt a halevő madarak is tizedelték a termést. A 2100 hektárt lehetetlen megvédeni a madaraktól.

A tógazdaság zászlóshajója A tógazdaság zászlóshajója a szegedi tükörponty, amely földrajzi védettséget kapott az Európai Uniótól. A szegedi tükörponty tiszta ízű, jó ellenálló képességű, ami annak köszönhető, hogy a szikes tavak megedzették az itt tenyésztett halakat.

Elkerülhetetlen volt az áremelés

A termelési költségek is emelkedtek: a cégnél igen nagy a villamosenergia-felhasználás, az aszály miatt a takarmány ára három-négyszeresére emelkedett. Így elkerülhetetlen volt az áremelés. A cég boltjában tavaly decemberben egy kiló ponty ára 1450 forint volt, az idén ez 1990 forint, ami 37 százalékos növekedést jelent. 2021-ben is erről írtunk: akkor a 2020-as 1090 forintos kilónkénti ár helyett 2021-ben 1450-et kellett fizetnünk a ponty kilójáért a Szegedfish-nél. Ez most 1990 forint, amit tovább drágít a tisztítás és a filézés, így lesz végül 2390 forint a konyhakész ponty egy kilója.