Az év végéhez közeledve hétről-hétre folyamatosan nőtt az előfoglalások száma a szilveszteri hétvégére. Az előfoglalások már a hét elején meghaladták a tavalyi foglalásokat. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján ez idáig országszerte 225 ezer foglalást regisztráltak a hazai szálláshely-szolgáltatók az év utolsó hétvégéjére, míg tavaly 227 ezer volt az eltöltött vendégéjszakák száma.

Rengeteg külföldi jön Budapestre

Budapestre csaknem háromszor annyi belföldi foglalás érkezett idén, mint amennyi vendégéjszakát eltöltöttek tavaly a látogatók. A várhatóan fővárosban szilveszterező külföldi turisták vendégéjszakáinak száma pedig még a hazai látogatókét is kétszer felülmúlja. A vidéki szálláshelyeken ugyanakkor a hazai vendégek lesznek az év utolsó napjaiban többségben.

Háromszoros forgalom a fővárosban

Budapest meg is haladta a tavalyi adatokat: a fővárosi szálláshelyekhez mintegy 29 ezer belföldi vendégéjszaka-foglalás érkezett, ami háromszor több, mint a 2021. év végén eltöltött éjszakák száma. Szintén jelentősen nőttek a külföldi foglalások, az eddig beérkezett 62 ezer lefoglalt vendégéjszaka száma több mint kétszerese a belföldinek. A legtöbb nemzetközi turista Olaszországból, Németországból, Izraelből, Spanyolországból és az Egyesült Királyságból érkezik majd Budapestre az óévet búcsúztatni.

Rekordévet zár a mórahalmi Elixír

Rekordévet zár a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel. A szálloda nyitása óta több rangos díjat bezsebelt, emellett folyamatosan növelni tudta ismertségét és kihasználtságát. 2022 minden idők legeredményesebb éve a szállodának. A foglaltság előrejelzés szerint vendégszámban és foglaltságban az eddigi legmagasabb eredményt fogják elérni év végére. – A foglalási ablak az év utolsó két hónapjában ugyan meglehetősen lerövidült, ennek ellenére a ház kihasználtsága éves szinten eléri a 80 százalékot, a szilveszter teltházas – tájékoztatott Berta Zsolt, Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő marketingvezetője és az Elixír igazgatója.

A fürdőben a január is erős

Hozzátette, az elmúlt évek gyakorlata szerint teljes kapacitással üzemelnek, minden szobájuk tele van. – A decemberi foglalás kezdetben visszafogott volt, de év végére szépen megtelt. Idén nem az volt a jellemző, hogy hónapokkal korábban fogalnak a vendégek, rövidült a foglalási ablak. Az utazási kedv és a költési hajlandóság megvan, csak nem terveznek annyira előre az emberek – magyarázta a szakember. A közelmúltban a szallas.hu szállásfoglaló portál díjkiosztóján az Év Turisztikai Attrakciója a vendégértékelések alapján a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő lett. Itt is forgalmas időszak következik, amire hosszabbított nyitvatartással készülnek. Az ortodox karácsony és újév még csak most következik, ezért január első hete is erős lesz a mórahalmi fürdőben a Vajdaságból érkező vendégek miatt.