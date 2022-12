A tömegközlekedés finanszírozása miatt kell módosítani most már harmadjára a szegedi költségvetést – mondta a Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi bizottság hétfői ülésén a gazdasági alpolgármester. Kovács Tamás – ahogy szokta – most is elsősorban a kormányt okolta, de azért az előterjesztésében megemlíti az oroszok okozta gázhiányt is.

Az alpolgármester emlékeztetett, hogy a lapunk által is megírt intézménybezárásokon túl további megszorító intézkedésekre van szükség, mert ezek az intézkedések szerinte már középtávon sem jelentenek megoldást.

Kovács Tamás elmondta, hogy a kormányzat szerinte nem kompenzálta megfelelően az iparűzési adót, ezért a tömegközlekedés finanszírozására további 357 millió forintot kell költeniük. Az átvezetések egyébként érintik az oktatási ás az idősügyi keretet is, és természetesen az energiakeretet is.

Elhangzott, hogy megmarad az a 20 millió forint, amit a Gyertyámos utcai óvoda felújítására szántak.

Ahogy minden településnek, Szegednek is meggyűlik a baja a szankciós inflációval és az energiaárak komoly emelkedésével. Az önkormányzat most a megszokottól eltérően csupán fél évre kért árajánlatot. A közbeszerzési pályázat nyertese az egyedüliként induló MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lett. Az első féléves általános villamos energia nettó díja 187,76 forint/kWh, a közvilágítási villamos energia első féléves díja pedig 168,99 forint/kWh lett végül, vagyis ennyit kell fél évig fizetnie Szegednek. A földgázért pedig 95,95 forint/kW díjat fizet a város 2023. október 1-ig.

Kovács Tamás a kormány hibáztatásán túl azért hozzátette, hogy egyébként Szeged költségvetése továbbra is takarékos, és stabil.