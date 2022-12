Menet közben több újdonság is kiderült a szegvári templomi hangszer történetéről. 1853-ban épült meg a jelenlegi orgona elődje, Kovács János, szegedi orgonaépítő készítette – tudtuk meg a felújítást végző Sipos István orgonaépítő mestertől. A most felújított orgona viszont majdnem száz évvel később, 1951-ben készült.

– A régi orgona kisebb volt. Azért érdemes most ezzel a hangszerrel is foglalkoznunk, mert bizonyos részeit, több sípját beépítették az új hangszerbe. Az ’50-es években igencsak mostoha időket éltek meg az egyházak, de ennek ellenére is több orgona készült. A szegvári orgona az akkori lehetőségekhez képest nagyon modern volt, csúcsminőségben készült. Míg a régi orgona csak egymanuálos volt, az 1951-ben épített már két manuált kapott, ami hatalmas előrelépés volt. Akkor azonban nem tudták teljesen befejezni a munkát, maradtak ki sípsorok, amik közül már előttem is pótoltak kettőt, a kántor elmondása szerint valamikor a kilencvenes években. Most egy újabb regisztert is beépítettem – mondta Sipos István, akinek sok munkája volt a szegvári orgonával. Több hang már nem szólalt meg, amik mégis, azoknak sejtelmes hangjuk volt. 1951-ben elektropneumatikus vezérlést építettek az orgonába, vagyis elektromágnesek működtették a szelepeket a billentyű és a sípok között. E fölött a technika fölött már eljárt az idő. A felújítás során új, modern panelt kapott a hangszer, ami többek között a különböző sípsorok kapcsolását könnyíti meg.

Az orgona felújítása nagyjából egy évet vett igénybe. Már szépen szól és használatba is vette a kántor, a hívek az adventi időszakban is hallhatták a hangját. Sipos István elmondta, ha tíz évenként szakemberrel elvégeztetik a takarítását, akkor a most beépített új alkatrészekkel akár 40 évig sem kell hozzányúlni az orgonához.