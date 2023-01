– Nem panaszkodhatunk az elmúlt évre – mondta Kabai Mátyás Eperjes polgármestere. A település 260 millió forint pályázati forrással gazdagodott.

A temetőben 18 férőhelyes urnafalat építettek, a körülötte lévő területet pedig térkövezték. Felújították a ravatalozó tetőzetét is.

– A faluházat belülről kifestettük és pályázati forrásból rendezvényekhez szükséges eszközöket, asztalokat, padokat, evőeszközöket vásároltunk 120 személyre. Bár eddig is voltak ilyen jellegű eszközeink, szerencsére egyre többen látogatnak el a rendezvényeinkre, illetve családi események helyszínéül is népszerűek vagyunk. A faluház külső szigetelést kap és napelemeket is felszerelünk, hogy kiváltsuk a gázfűtést – említette meg a településvezető.

Tavaly felújították és új elemekkel bővítették a játszóteret, egy másik pályázat jóvoltából felnőtteknek szabadtéri fitnessparkot is létesítettek. Az ugyanabban a parkban lévő konditerem belső eszközparkját pedig 3 millió forintból újították meg. A terem idén aljzatbetont és külső szigetelést kap.

Az önkormányt épületet is felújították belülről, idén pedig a külső szigetelést végzik el. Az épületre napelemek kerülnek. A munkálatokhoz már hozzálátott a kivitelező.

– Egy 9 személyes új tanyagondoki buszt is vásároltunk. Korábban megvettünk egy elhagyatott ingatlant a Rákóczi utcában, ahol tájházat alakítunk ki. Részlegesen felújítottuk az épületet és pályáztunk a folytatásra. Vásároltunk új traktort is homlokrakodóval, hótolólappal, sószóróval, pótkocsival – sorolta Kabai Mátyás.

A Mocsár Lokál épülete is új tetőt kapott. Az épületbe önerőből új szálláshelyet is kialakítanak.

Tavaly 20 millió forintból leaszfaltozták a Szabadság utcát, idén pedig 54 millió forintot költhetnek erre a célra. Az Ady Endre utcát teljes hosszában, illetve még további két utca egy-egy szakaszát is felújítják.

Eperjes 50 millió forintot nyert belvíz-rekonstrukciós munkálatokra, amihez már hozzáláttak, ez a település egyik részét érinti. Tavaly nyertek a falu másik részére is pénzt, a pályázat részeként a Király-tavat bővítik és kikotorják.