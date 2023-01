Az ötlet, hogy Csanádpalota határában alakítsanak ki egy ipari parkot, nem új. A kisváros néhai polgármestere, Kovács Sándor már 2015-ben arról beszélt egy interjúban, hogy ehhez az önkormányzat keresi a pályázati forrásokat. A megvalósításhoz pedig jó alapot ad az, hogy itt az M43-as autópálya utolsó magyarországi lehajtója, illetve a határ közelsége. A jelenlegi polgármester, Perneki László úgy emlékszik, 2017-ben, amikor Kovács Sándor halála után néhány hónapig alpolgármesterként irányította a kisvárost, már konkrét tárgyalásokat is folytattak a romániai Pécska vezetőivel, hogy valamilyen közös, uniós pályázati forrás felhasználásával valósítják meg az ötletet. Aztán az elképzelés feledésbe merült.

Perneki, akit tavaly májusban ismét polgármesterré választottak, most azt mondja, a munkát teljesen elölről kell kezdeni. Az önkormányzati tulajdonú terület mindenesetre megvan az ipari parkhoz: több mint tíz hektárnyi, Csanádpalota déli részén fekszik, egy benzinkút mögött. Jelenleg bérbe van adva egy mezőgazdasági vállalkozásnak. Mellette nagy a forgalom, egy parkolót már ki is alakítottak mellette, és a szennyvízelvezetést is egyszerűen meg lehetne oldani.

– Ugyancsak adottak a kapcsolataink közel tucatnyi romániai településsel – teszi hozzá. Pályázati forrást viszont egyelőre nem találtak a beruházáshoz. Ez az idei év egyik fontos feladata lesz.

Csanádpalotára amúgy ráférne egy jól működő ipari park, hiszen az itteni vállalkozások szinte kivétel nélkül mezőgazdasági vagy szolgáltató jellegűek. Az egyetlen komolyabb kivételt a tótkomlósi cipzárgyár helyi lerakata jelentette az elmúlt években, de időközben az is megszűnt. A kisvárosban egyébként a munkanélküliség aránya nem magasabb, mint a vármegyei átlag – sokan járnak át a közeli gyárakba dolgozni.