Folytatódik a határon átnyúló együttműködések finanszírozása a román-magyar határtérségben, a következő periódusban mintegy 70 milliárd forint áll rendelkezésre – írta meg az MTI. A beszámoló szerint az a cél, hogy zöldebb, ellenállóbb és összetartóbb határon átnyúló térség jöjjön létre Románia és Magyarország között.

A 2027-ig tartó periódusban Magyarországon Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés vármegye, míg Romániában Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye érintett. Mindegyik megye számára lehetőség van pályázni mintegy 23 milliárd forintra, amelyből egyebek mellett a megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdításáért, valamint a természet, a biológiai sokféleség védelméért végezhetnek fejlesztéseket.

De kérelmet nyújthatnak be egy 39 milliárd forintos keretösszegre is, ebből az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést tudják biztosítani, ha sikerrel járnak, valamint a kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítéséért is tudnak tenni a támogatás segítségével. Mindemellett pedig majdnem 8 milliárd forintra pályázhatnak azok, akik a hatékonyabb határon átnyúló együttműködés érdekébe szeretnének tenni programokkal, fejlesztésekkel.