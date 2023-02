– Mínusz 50 millió forintról indult az idei költségvetésünk tervezése, már lefaragtunk ebből 28 milliót, de a képviselő-testület az első tárgyalás után még visszaadta a polgármesteri hivatal munkatársainak átdolgozásra – mondta lapunknak Búza Zsolt, Baks polgármestere. Közölte, a rendezvények megtartására nagyjából 7 milliót kalkuláltak, de ezt a sort törölték, ami azt jelenti, ebben az évben – hacsak valami csoda nem történik és nem jutunk pénzhez – elmarad a négy hagyományos esemény, a Majdnem majális, a falunap, a Töpörtyű fesztivál és az idősek világnapi ünnepség.

A közvilágításra a tavalyhoz képest plusz 5 millió forintot sem tudják kigazdálkodni, ezért szüneteltetik azt az éjszakai órákban.

– Kénytelenek voltunk másutt is kurtítani a számokon, a tavalyihoz képest kevesebbet számolni költségekre, feladatokra, mert dönteni kellett – kissé sarkítva –, hogy például rendezvényeket tartunk, vagy béreket fizetünk és a bölcsődét üzemeltetjük. Ez a kijelentés azzal indokolható, hogy a bérekre és a bölcsőde működtetésére kapott normatív támogatást is ki kell egészítenünk, és az előbbiek még így is messze elmaradnak a versenyszférában kínált és kapott juttatásoktól. A teljesítéshez sokszor lokálpatriotizmus is kell kollégáinktól – vázolta a helyzetet a polgármester. Hozzátette, bíznak abban, hogy a kormány rendkívüli támogatást nyújt a bajban lévő önkormányzatoknak, így a baksinak is.

– Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A büdzsé kiadásait nem tudjuk tovább szűkíteni, minimális működési költségekkel számoltunk, abból már képtelenség elvenni. Az újabb átdolgozást követően, jövő héten tárgyaljuk újra a rendelettervezetet. De őszintén szólva, nem hiszem, hogy a kollégák találnak még felesleges kiadásokat, vagy új bevételi forrásokat, mínuszos költségvetés pedig nem lehet – mondta Búza Zsolt.