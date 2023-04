Fa dőlt a villanyvezetékre az algyői szabadstrandnál, ahol ennek következtében három régebbi villanykaró is kidőlt. Bár a fa nem az önkormányzaté volt, senki sem vállalta a történteket, így a településvezetés végezete el a helyreállítást 15 millió forint saját forrásból. Molnár Áron polgármester beszámolójából megtudtuk, az eset még ősszel történt, azonban a nem tervezett beruházással mostanra készültek el, annak során új villanykarókat és kandelábereket telepítettek a helyszínre, a vezetéket pedig biztonsági okokból és a kor szellemének megfelelően a földbe helyezték le.

Fotó: DM

A településvezető elmondta, nagyobb teherbírású vezetékeket helyeztek el, hogy azok a későbbi fejlesztésekhez is alkalmasak legyen. Nemrég megnyertek ugyanis egy 168 millió forint összértékű pályázatot a TOP Pluszban, így még magasabb szintre tudják emelni a turizmust a községben.

Molnár Áron közölte, az összegből elsősorban a Tiszavirág Szabadstrandot fejlesztik majd, ahol parkolót alakítanak ki és a vendéglátóegységet is megújítják, de a régi strandot is szeretnék bevonni a Tisza-parti egységbe. Éppen ezért leviszik a közműveket, tehát az áramot is a régi strandra, valamint az oda vezető tanösvényt is világítással látják majd el. Egyébként emellett más fejlesztések is lesznek a sétányon.

A polgármester kiemelte, az a fajta mozgás, ami elindult a Tiszára az algyőiek részéről, az egyik legnagyobb sikerüknek mondható, hiszen a helyiek a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően visszaszoktak a folyóra. Molnár Áron megjegyezte, a természet az úr továbbra is, ezért csakis annyira avatkoznak be a beruházások során, amennyire az szükséges.