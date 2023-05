Ha már csak egy szuper garázskapu választja el attól, hogy elégedetten csettinthessen frissen elkészült házára pillantva, tájékozódjon az elektromos garázskapuk piacán! A lakossági megrendelőknek érdemes végigböngészni a gyártók kifejezetten nekik tervezett ajánlatait.

Passzoljon a házhoz

Márkán belül is többféle garázskapupanel létezik a piacon, ezeket formájuk alapján különböztethetjük meg: például széles bordás többféle színárnyalatban, sima, keskeny és faerezett felületű festett és fóliás kivitelben, illetve borda nélküli változatok közül válogathat a megrendelő. A színválaszték a legtöbbször igen széles, és persze igazodik a mindenkori trendekhez: most divatos az antracit, a fehér, az ezüst, az aranytölgy, a faerezetes, a dió és a tölgy.

Persze csarnokokra, hangárokra, gyártóüzemekre is gondoltak a gyártók. Ha az acéllemezes merevítés a panel alján és tetején is megerősített, kimondottan előnyös: így a rögzítési pontok szilárdabbak, és egészen nagy szélességig is hullámosodásmentes marad, magyarázta Mari Péter, a Dél-Plast Zrt. vezérigazgatója.

Fotó: GagoDesign

Vasalat kicsiknek, nagyoknak

A torziós rugóval ellátott rendszerek a lakosságnak ajánlottak. Ezek nagy előnye, hogy a nyílás felett lévő tengelyen helyezkednek el különböző számú és méretű rugókkal. A vasalatokat pedig rugótörést gátló biztonsági berendezéssel látták el. A torziós vasalatok a kapufelnyitáskor a garázs mennyezete alá billennek be. Ez normál egy-, illetve normál kétsínes változatban kapható, de az alacsony sínes típus is megoldást jelenthet. A húzórugós vasalatok rendszereit szintén a lakosság igényeire fejlesztették ki: a nyílás szélén függőlegesen elhelyezkedő rugókkal működnek. Biztonsági berendezését a „rugó a rugóban” jellemzi.

A legtöbb ipari vasalat vízszintesen elhelyezkedő torziós rendszerrel működik, ezek számos változatban elérhetőek: normál, alacsony sínes hátsó torziós rendszerrel, alacsony sínes első torziós rendszerrel, valamint túlemelt, tetőkövető, túlemelt tetőkövető, tetőkövető alacsony, illetve függőleges emelésű közül válogathat a megrendelő. Ezek maximális magassága és szélessége eltérő, de valamennyire jellemző a rugótörés- és zuhanásgátlás.

Fotó: Virrage Images

A kényelem kulcsa

A minőségi motorrendszer kulcsfontosságú a garázskapu komfortos működtetéséhez. Jó, ha a hosszú élettartam mellett a halk működés is adott. Ma már elérhető olyan motorrendszer, ahol egyetlen sínen fut a kicsi motor, és bárhol megállítható.

Az ipari garázskapuknál eldönthető, hogy a kapu zárása folyamatos emberi jelenlétet kívánjon vagy sem. Az első esetben a biztonsági berendezés telepítése nem lehetséges. Ha a kapu zárása folyamatos emberi jelenlét nélkül is megoldható, a biztonsági berendezés kötelező elem.